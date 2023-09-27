Ишимские бизнесмены запустили продажи иван-чая в Таиланде

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Теперь жители Тайланда могут отведать чудесный Иван-чай из Ишима, который предоставляется на маркетплейсе Lazada, став первым продуктом из Тюмени, доступным на этой платформе. По информации, предоставленной информационным центром Тюменской области, этот чай производится семейной парой, Еленой и Антоном Антоненко.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Собрав первый урожай в 2019 году, супруги организовали промышленное производство чая, используя собранное сырьё с местных полей. Ежесезонно они обрабатывают около 4 тонн иван-чая, сообщает tmn.aif.ru.

Кроме Lazada, ишимский чай также доступен на других онлайн-площадках, включая Amazon.com, Alibaba.com, epinduo.com и turkishexporter.com. В настоящее время ведется работа над расширением продаж на ещё одной площадке — fordaq.com.

Ранее мы рассказывали о важности не употреблять чай, заваренный вчера, и делились советами по определению качественного продукта. Также фитнес-диетолог давала рекомендации о том, сколько чашек чая можно выпивать в течение дня.

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