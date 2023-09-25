МВД России объявило в розыск глав Международного уголовного суда, которые выписали ордер на арест Владимира Путина.
В базу розыска МВД РФ попали председатель МУС Пётр Хофманьский, его заместитель Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судья Бертрам Шмитт.
Какую именно статью Уголовного кодекса РФ нарушили вышеперечисленные лица не уточняется.
Ранее прокуратура Испании запросила международный ордер на арест депутата Европарламента Карлеса Пучдемона.
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