МВД РФ объявило в розыск руководство МУС, выдавшего ордер на арест Путина

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

МВД России объявило в розыск глав Международного уголовного суда, которые выписали ордер на арест Владимира Путина.

Фото: https://pobedarf.ru/wp-content/uploads/2020/09/int_0.jpg

В базу розыска МВД РФ попали председатель МУС Пётр Хофманьский, его заместитель Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судья Бертрам Шмитт.

Какую именно статью Уголовного кодекса РФ нарушили вышеперечисленные лица не уточняется.

Ранее прокуратура Испании запросила международный ордер на арест депутата Европарламента Карлеса Пучдемона.

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