Марков назвал покойного экс-министр экономики России Ясина гуру прозападников

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков назвал умершего экономиста Евгения Ясина "гуру либерального прозападного экономического сообщества" России.

Фото: Официальный сайт СПЧ

Марков отметил, что скончавшийся в 90 лет Евгений Ясин поспособствовал карьере либеральных членов правительства России.

"Все российские миллиардеры благодарны ему за свои миллиарды", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт уверен, что Ясина будут поминать добрым словом представители высшей элиты РФ.