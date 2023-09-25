Политолог Сергей Марков назвал умершего экономиста Евгения Ясина "гуру либерального прозападного экономического сообщества" России.
Марков отметил, что скончавшийся в 90 лет Евгений Ясин поспособствовал карьере либеральных членов правительства России.
"Все российские миллиардеры благодарны ему за свои миллиарды", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт уверен, что Ясина будут поминать добрым словом представители высшей элиты РФ.
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