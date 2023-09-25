Ушёл из жизни экс-министр экономики России Евгений Ясин

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

На 90-м году жизни не стало экс-главы Минэкономики России, члена Совета по правам человека (СПЧ) Евгения Ясина.

Фото: Официальный сайт СПЧ

Церемония прощания с государственным деятелем пройдёт в четверг. По словам дочери экс-министра Ирины Ясиной, попрощаться с её отцом можно будет 28 сентября в 13:00 в здании Высшей школы экономики (Покровский бульвар).

В беседе с РИА Новости она добавила, что родственники Евгения Ясина готовятся к похоронам.

Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе. В 1994 году возглавил Министерство экономики. На выборах 2018-го был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

Состояние Ясина серьёзно ухудшилось летом текущего года. Врачи диагностировали у него отёк мозга и сердечные заболевания. В понедельник, 25 сентября, политик ушёл из жизни.

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