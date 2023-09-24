Мишустин поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал поздравления работникам машиностроительной отрасли по случаю профессионального праздника. В своем сообщении он подчеркнул ключевую роль этой отрасли в развитии различных областей промышленности, включая авиацию, ракетно-космическую промышленность и другие.

Фото: openverse.org

Мишустин также подчеркнул стратегическое значение машиностроения для российской экономики и ее важную роль в индустриальном развитии, сообщает ТАСС. Он выразил признательность работникам отрасли за их самоотверженный труд, профессионализм и преданность призванию. Премьер-министр отметил, что машиностроение способно справляться с вызовами, даже несмотря на санкционные ограничения, и активно модернизируется.

Мишустин также выразил признательность ветеранам машиностроения за передачу своих знаний и опыта молодым специалистам и пожелал работникам отрасли крепкого здоровья и благополучия.

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Михаил Мишустин поздравил российских кораблестроителей с профессиональным праздником