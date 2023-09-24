ГИБДД разъяснила, должен ли сотрудник ДПС предоставлять видеозапись нарушения водителю

3:06 Your browser does not support the audio element. Общество

В последние времена, сотрудники ГИБДД прилагают усилия для регистрации нарушений Правил Дорожного Движения (ПДД) с помощью видеозаписей. Многие водители утверждают, что инспектор Дорожно-патрульной службы (ДПС) обязан предоставить им такую видеозапись. При этом отказ сотрудника ДПС от показа видеоматериала может быть использован как основание для аннулирования наложенного штрафа. Портал уточнил у представителя ГИБДД, можно ли считать действие полицейского нарушением, если он не предоставил водителю видеозапись.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Сотрудники патрулей ГИБДД чаще всего используют видеозаписи на так называемых "прикормленных" участках, где дорожные условия или отсутствие явных дорожных знаков часто приводят к нарушениям Правил Дорожного Движения, сообщает njcar.ru. Их основное внимание обращается на случаи "выезда на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта".

Тем не менее, многие водители утверждают, что любое нарушение должно быть записано на видео. В случае наличия видеозаписи, но ее непредоставления полицейским по каким-либо причинам, кажется, что нарушения не существовало, и, следовательно, можно успешно оспаривать штрафное решение.

Фактически это не так. Согласно административной процедуре, как только начинается оформление протокола, гражданин имеет право, согласно статье 25.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), "ознакомиться со всеми материалами дела, а также предоставить объяснения и доказательства".

Более того, административный регламент требует, чтобы инспектор пояснил водителю суть его нарушения в соответствии с Правилами Дорожного Движения (ПДД) и Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Однако ни в одном законе или подзаконном акте не говорится о том, что полицейский обязан предоставить водителю видеозапись его нарушения. Более того, статья 26.1 КоАП утверждает, что для административного дела доказательствами могут служить любые фактические данные, на основании которых устанавливается вина водителя, включая показания самого сотрудника ГИБДД. Поэтому при составлении протокола предоставление видеозаписи не является обязательным.

За последние 10 лет Правила Дорожного Движения (ПДД) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) не претерпели радикальных изменений в отношении видеофиксации. Единственное, что изменилось, — это увеличение размеров штрафов и введение новых видов наказаний, таких как лишение водительских прав, административные аресты и прочее. В заключение следует подчеркнуть, что предъявление видеодоказательств нарушителю не является обязанностью сотрудника ДПС, а служит просто средством для урегулирования возможных споров о виновности автомобилиста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Должен ли инспектор ГИБДД предоставить вам видеозапись нарушения. ПДД