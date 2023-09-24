В России признали DEF-номера угрозой безопасности

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство России признало, что использование виртуальных мобильных номеров, так называемых DEF-номеров, представляет угрозу для безопасности в сфере связи и интернета. С 1 сентября 2024 года "услугу" намерены заблокировать.

Фото: "System locked" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Решение было обусловлено злоупотреблениями со стороны преступников, которые, используя DEF-номера, могли распространять незаконную информацию и осуществлять мошеннические действия.

По словам руководителя группы защиты инфраструктурных IT-решений компании "Газинформсервис" Сергея Полунина, DEF-номер использует для работы IP-телефонию, а не GSM-сеть, как обычные "симки".

"Злоумышленникам DEF-номера интересны тем, что получить их можно без предоставления достоверных сведений о себе, а просто купив в два клика у поставщика услуги, — пояснил эксперт "Известиям". — Такой номер затем можно использовать в ходе фишинговой атаки или придумать какой-то более креативный сценарий".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.