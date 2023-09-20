Мошенники начали создавать фейковые сайты по продаже iPhone 15

Эксперты предупреждают россиян о возможном увеличении случаев мошенничества в связи с выпуском iPhone 15. Злоумышленники создают фишинговые сайты, которые очень похожи на официальный магазин Apple, и предлагают покупателям приобрести смартфоны с доставкой или оформить предзаказ с крупной скидкой.

Фото: Openverse

Однако после того, как пользователи вводят данные своей банковской карты, мошенники списывают средства и не доставляют заказанный товар. Также сообщается о наличии нечестных продавцов на популярных торговых площадках. Если устройство все же поступит к покупателю, оно, вероятно, окажется поддельным.

Специалисты подчеркивают, что восстановление украденных средств может быть чрезвычайно сложным процессом. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется не проводить сделки с недоверенными продавцами, избегать предварительных платежей и не покупать "сертификаты" на покупку продукции Apple.

Старт продаж iPhone 15 запланирован на 22 сентября, но в России новинка Apple будет доступна только в начале октября. Поэтому пользователи должны быть особенно бдительными и осторожными при покупке этого устройства.

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