Эксперты предупреждают россиян о возможном увеличении случаев мошенничества в связи с выпуском iPhone 15. Злоумышленники создают фишинговые сайты, которые очень похожи на официальный магазин Apple, и предлагают покупателям приобрести смартфоны с доставкой или оформить предзаказ с крупной скидкой.
Однако после того, как пользователи вводят данные своей банковской карты, мошенники списывают средства и не доставляют заказанный товар. Также сообщается о наличии нечестных продавцов на популярных торговых площадках. Если устройство все же поступит к покупателю, оно, вероятно, окажется поддельным.
Специалисты подчеркивают, что восстановление украденных средств может быть чрезвычайно сложным процессом. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется не проводить сделки с недоверенными продавцами, избегать предварительных платежей и не покупать "сертификаты" на покупку продукции Apple.
Старт продаж iPhone 15 запланирован на 22 сентября, но в России новинка Apple будет доступна только в начале октября. Поэтому пользователи должны быть особенно бдительными и осторожными при покупке этого устройства.
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