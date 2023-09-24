Юрист Соловьев предупредил о возможном сокращении пенсии из-за ошибок в расчётах

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Сокращение размера пенсии может быть вызвано несколькими причинами, причем основная из них, как сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев агентству "Прайм", — это обнаруженная ошибка в ходе ревизии.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

В этом случае переплату возвратить не потребуется, однако начиная с следующего месяца размер пенсии будет уменьшен.

Размер пенсии по инвалидности может быть уменьшен, если получатель не подтвердил свой диагноз вовремя. В случае потери кормильца выплата прекращается, когда получатель достигает 18 лет или завершает очное обучение. Иностранный гражданин лишает себя права на пенсию, если истекает срок действия разрешения на жительство.

Однако бывают случаи, когда переплату необходимо вернуть, и в таких ситуациях разбирательства могут затянуться.

Особенно это касается ситуаций, когда пенсия была получена на основе поддельных документов. В таких случаях не только потребуется вернуть деньги, но и можно стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве, предупредил Соловьев.

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Перерасчет пенсии: как добиться исправления ошибок Пенсионного фонда