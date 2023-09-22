Американский журналист Хинкл признался, что ему понравилось изучать историю России

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Американский журналист Джексон Хинкл поделился впечатлениями от своей поездки в Москву.

Фото: "Moscow-City. Night" by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Обозреватель признался, что он остался в восторге от изучения истории России в Музее Победы. По словам Хинкла, это был незабываемый опыт.

"Я получал от людей здесь только позитив, сходил в музей Второй мировой войны, который называется Музеем Победы", — рассказал Хинкл.

Журналист сообщил, что сотрудники музея предложили провести для него индивидуальную экскурсию, когда услышали его английскую речь. А чтобы погружение в эпоху было более полным, ему дали головной убор солдата советской армии времён Второй мировой войны.

"Эти люди прекрасны. Я думаю, народная дипломатия — отличная идея", — поделился эмоциями Хинкл на своём YouTube-канале.

По словам журналиста, он получил удовольствием от изучения истории России. Хинкл верит, что между представителями РФ и США могут быть дружеские отношения.

Ранее Хинкл уже говорил, что остался в полном восторге от Москвы, назвав её "потрясающей" и отметив, что она понравилась ему больше Лондона, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

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