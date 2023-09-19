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Журналист Джексон Хинкл заявил, что Москва красивее Лондона и Нью-Йорка

Мир

Журналист из США Джексон Хинкл побывал в России, после чего сообщил в собственном видеоблоге, что его приятно удивила Москва.

Журналист Джексон Хинкл заявил, что Москва красивее Лондона и Нью-Йорка
Фото: Openverse

Репортёр назвал Москву "потрясающим местом". Он отметил высокий уровень обслуживания в заведениях, а также рассказал о вкусной еде, которую попробовал в российской столице.

Как пояснил журналист, на улицах ему не встречались бездомные и наркоманы. Кроме того, он добавил, что был поражён чистыми улицами.

"Если сравнивать Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно", — уточнил Хинкл на YouTube.

По словам корреспондента, его впечатлили Красная площадь, Храм Василия Блаженного, Кремль, а также парк "Зарядье". В Соединённых Штатах нет подобных зданий и инфраструктуры, уточнил журналист.

Ранее Хинкл заявил, что рано или поздно Киев согласится на условия России и официально откажется от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Красивые места в Москве
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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