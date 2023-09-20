В Тюмени продают американский номер на машину с изображением Мэрилин Монро

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

В Тюмени на продажу выставлен американский автомобильный номер с датой и местом рождения Мэрилин Монро. Продавец утверждает, что номер был снят с машины, привезенной из ОАЭ, и его состояние свидетельствует о том, что он реально использовался на автомобиле. Продавец считает, что это оригинальный номер, единственный в мире, зарегистрированный в реестре автомобильных номеров США, и он будет представлять ценность для поклонников американской киноактрисы Мэрилин Монро.

Фото: Wikipedia

Цена, установленная продавцом, связана с датой рождения Мэрилин Монро, 1926 годом. Продавец запросил 192 661 доллар (по курсу на 19 сентября — 18 606 525 рублей, хотя в объявлении указана цена 19 миллионов рублей), и отмечает, что торги не предусмотрены, сообщает tmn.aif.ru.

Такие предметы, связанные с знаменитостями и историческими фигурами, могут иметь коллекционную ценность для поклонников, и их цена может быть определена как величиной спроса на рынке коллекционных предметов.

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