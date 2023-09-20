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Мишустин: число программистов в России за последний год увеличилось на 15%

2:31
Общество

Заявление премьер-министра Михаила Мишустина о значительном росте числа программистов в России подчеркивает продолжающиеся усилия страны по укреплению отечественной ИТ-индустрии и снижению зависимости от зарубежных цифровых продуктов. Вот несколько ключевых выводов из его заявления:

Мишустин: число программистов в России за последний год увеличилось на 15%
Фото: "computer desk" by houdini_cs is licensed under CC BY-SA 2.0.

Быстрый рост: Увеличение числа программистов на 15% в течение года является замечательным достижением и демонстрирует растущую численность IТ-персонала в России. Этот рост отражает акцент страны на развитии своего технологического сектора.

Численность рабочей силы: Насчитывая более 820 000 программистов, Россия в настоящее время может похвастаться значительным количеством IТ-специалистов. Эта значительная рабочая сила необходима для стимулирования инноваций, расширения отечественных технологических возможностей и снижения зависимости от зарубежных IТ-решений.

Аккредитованные компании: Аккредитация примерно 22 000 отечественных компаний-разработчиков программного обеспечения свидетельствует о динамично развивающейся экосистеме разработки программного обеспечения в России. Аккредитация может способствовать повышению качества и соответствию национальным стандартам.

Центры компетенций: Создание 33 промышленных центров компетенций является важным шагом в развитии специализированных навыков и экспертных знаний в ключевых областях технологий. Эти центры, вероятно, способствуют росту и созреванию IT-индустрии.

Снижение зависимости: упоминание Мишустина о снижении зависимости от иностранных цифровых продуктов подчеркивает приверженность России достижению технологического суверенитета. Развивая свой IT-сектор, страна стремится укрепить свою автономию в области цифровых технологий.

Инвестиции в отечественные решения: Признание премьер-министром предпринимателей, инвестирующих в отечественные IТ-решения, подчеркивает роль частного сектора в стимулировании инноваций и поддержке роста IT-индустрии.

Технологический суверенитет: Акцент на технологическом суверенитете соответствует глобальным тенденциям стран, стремящихся обезопасить свою цифровую инфраструктуру и возможности. Это отражает более широкую стратегию укрепления национальной безопасности и независимости.

 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Мишустин: число программистов в России за последний год увеличилось на 15%
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