Политковский рассказал, почему убили Владислава Листьева

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Олигарху Борису Березовскому не было никакого смысла "убирать" Владислава Листьева. Легендарного журналиста эпохи 90-х могли убить по совсем другой причине, никак не связанной с профессиональной деятельностью. Об этом рассказал его коллега по работе на телевидении Александр Политковский.

Фото: Скан из видео. ТВ программа "Час пик"

Репортёр в беседе с "МК" опроверг мнение о том, что якобы все взглядовцы перегрызлись между собой и их внутренние разборки закончились убийством Листьева.

"Никаких разборок не было. Просто Влад возомнил о себе немножко больше, чем он стоил", — отметил собеседник издания.

По его словам, когда Листьев связался с Березовским, он решил приватизировать Первый канал. И одним из условий Бориса Абрамовича было — убрать Политковского, который делал расследования. Листьев вёл себя как неприкасаемый человек.

Но для Березовского он был курицей, несущей золотые яйца. И стрелять в него олигарху было равносильно выстрелу себе в голову. На него эту вину свалили после его смерти в Лондоне, считает журналист.

По его мнению, смерть Листьева ничего не меняла в рекламной политике канала. Дело же исключительно в его характере.

"Влад позволил себе то, чего не надо было позволять. Чего конкретно, я не знаю. Может, он соблазнил чью-то жену или дочь. Бабником Листьев был известным, и бабы на Влада вешались", — заключил Политковский.

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