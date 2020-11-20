Ведущий программы "Поле чудес" вспомнил, как они с Листьевым искали молоко в сельской глубинке.
Леонид Аркадьевич поведал, что в то время, когда Первый канал назывался ОРТ и его возглавлял легендарный тележурналист Влад Листьев, они путешествовали с выездными сессиями передачи "Поле чудес".
Супруга Листьева не хотела оставаться в провинциальном отеле одного из городков, который они посетили. Друзья поехали искать более комфортабельное место ночлега.
Леонид Якубович по дороге вдруг очень захотел деревенского молока. Приятели, недолго думая, отправились пешком в ближайшую деревню.
Когда они постучались в первую попавшуюся избу, на пороге их встретила старушка, закутанная в платок.
По словам ведушего, пожилая женщина, увидев около своего дома Якубовича и Листьева, "сползла по косяку".
Хозяйка избы быстро оправилась от шока и пригласила путников переночевать. Владислав Листьев и Леонид Якубович остались на ночлег и долго беседовали со старушкой за чашкой чая.
Участники альянса "Пять глаз" могут заниматься разведкой как и где угодно, пока их деятельность не угрожает Китаю.