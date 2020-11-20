Якубович рассказал забавную историю о Листьеве

Ведущий программы "Поле чудес" вспомнил, как они с Листьевым искали молоко в сельской глубинке.

Леонид Аркадьевич поведал, что в то время, когда Первый канал назывался ОРТ и его возглавлял легендарный тележурналист Влад Листьев, они путешествовали с выездными сессиями передачи "Поле чудес".

Супруга Листьева не хотела оставаться в провинциальном отеле одного из городков, который они посетили. Друзья поехали искать более комфортабельное место ночлега.

Леонид Якубович по дороге вдруг очень захотел деревенского молока. Приятели, недолго думая, отправились пешком в ближайшую деревню.

Когда они постучались в первую попавшуюся избу, на пороге их встретила старушка, закутанная в платок.

По словам ведушего, пожилая женщина, увидев около своего дома Якубовича и Листьева, "сползла по косяку".

Хозяйка избы быстро оправилась от шока и пригласила путников переночевать. Владислав Листьев и Леонид Якубович остались на ночлег и долго беседовали со старушкой за чашкой чая.