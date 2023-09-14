Иосиф Пригожин обвинил Ахмедова в появлении записи разговора про Путина

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил появление в Сети скандальной аудиозаписи, на которой звучали голоса, похожие на его и бизнесмена Фархада Ахмедова. Мужчины в резко негативном ключе обсуждали события в России и действия властей, включая президента Владимира Путина.

Фото: "Иосиф Игоревич Пригожин1" by Yv3010 is licensed under CC BY-SA 4.0.

С самого начала продюсер причастность к подобному разговору категорически отрицал, называя его созданным с помощью нейросети фейком. Теперь же он заявил, что заказчик появления скандальной записи очевиден.

По мнению Пригожина, его известную фамилию — "чисто использовали" для привлечения внимания к записи, однако на самом деле он с точки зрения политики никому не интересен. Ахмедову могло быть выгодно показать себя нелояльным Москве и улучшить своё положение в Европе, заметил он в беседе с изданием "Подъём".

"Объяснить обществу, что он абсолютно не лоялен. А как он ещё может это доказать? <…> Такая громка штука — схема рабочая", — высказался Пригожин.

Он также добавил, что сейчас не общается с Ахмедовым вообще, стараясь не открывать лишний раз рот. И боится разговаривать даже с деревьями.

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