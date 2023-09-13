В Волгограде и его окрестностях произошёл сильный ливень с градом, который вызвал недовольство жителей региона. По информации KP.RU, улицы были залиты водой, некоторые конструкции получили повреждения.
В частности, в Краснослободске град был настолько крупным, что пробил навес, а на проспекте Жукова в Волгограде выбил люки с ливневых колодцев.
"Технологический колледж — дорога залита водой, легковым проехать сложно", — поделился один из жителей города.
В некоторых районах Волгограда ливень был менее сильным, и град не вызвал серьёзных последствий. Однако синоптики прогнозируют, что дождь в регионе продолжит идти до конца дня и может усилиться.
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