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В Волгограде прошёл мощный дождь с градом

0:47
Общество

В Волгограде и его окрестностях произошёл сильный ливень с градом, который вызвал недовольство жителей региона. По информации KP.RU, улицы были залиты водой, некоторые конструкции получили повреждения.

В Волгограде прошёл мощный дождь с градом
Фото: www.wallpapers13. com/wp-content/uploads/2015/12/Falling-Rain-In-Flower-Flowers-under-the-rain.jpg

В частности, в Краснослободске град был настолько крупным, что пробил навес, а на проспекте Жукова в Волгограде выбил люки с ливневых колодцев.

"Технологический колледж — дорога залита водой, легковым проехать сложно", — поделился один из жителей города.

В некоторых районах Волгограда ливень был менее сильным, и град не вызвал серьёзных последствий. Однако синоптики прогнозируют, что дождь в регионе продолжит идти до конца дня и может усилиться.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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