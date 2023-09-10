Psychiatric Practice: галлюциногенные грибы могут стать частью терапии депрессии

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Ученые из Гринвичской больницы провели обзор исследований, посвященных использованию психоделического вещества псилоцибина в лечении психических расстройств. Этот природный компонент, содержащийся в некоторых грибах, оказал положительное воздействие в клинических испытаниях, в том числе при лечении большого депрессивного расстройства и устойчивой к терапии депрессии.

Фото: openverse

Обзор исследований подчеркивает потенциал псилоцибина в терапевтическом применении, но также указывает на необходимость дальнейших исследований для более точного определения его клинических преимуществ и преодоления юридических ограничений.

Американская психиатрическая ассоциация осторожно подходит к вопросу о применении психоделиков в медицинских целях и отмечает, что на данный момент нет достаточно данных, чтобы поддерживать их использование для лечения психических расстройств вне рамок научных исследований.

В 2023 году австралийский регулирующий орган разрешил психиатрам применять псилоцибин при лечении устойчивой к терапии депрессии. В США два штата, Орегон и Колорадо, либерализовали или декриминализовали использование псилоцибина.

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Галлюциногенные грибы помогут при депрессии?