На полях Дальневосточного форума предпринимателей, Посол Белоруссии в России, Дмитрий Крутой, выразил свою оценку введенным санкциям против Москвы и Минска. По его мнению, их инициаторы надеялись на "отрицательные последствия", однако таковых не произошло. Как подчеркнул Крутой, экономика России и Белоруссии продолжает развиваться успешно.
"Те, кто вводил эти санкции, наверняка рассчитывали на совсем иной результат, думая, что наши экономики испытают трудности, возникнут социальные потрясения, и уровень безработицы значительно возрастет. Но ничего подобного не произошло. Наоборот, мы успешно развиваемся и реализуем совместные программы по импортозамещению", — отметил посол Белоруссии в России.
Также он подчеркнул, что за прошедший год визиты между Россией и Белоруссией составили более сотни делегаций в обе стороны, что является "абсолютным рекордом".
Западные страны ввели обширные санкции в отношении России, Белоруссия также частично подверглась ограничительным мерам. В то же время западные СМИ неоднократно признавали, что экономика России не только выдержала такое давление, но и начала постепенно восстанавливаться.
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