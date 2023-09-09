Посол Белоруссии в РФ оценил влияние санкций на Москву и Минск

На полях Дальневосточного форума предпринимателей, Посол Белоруссии в России, Дмитрий Крутой, выразил свою оценку введенным санкциям против Москвы и Минска. По его мнению, их инициаторы надеялись на "отрицательные последствия", однако таковых не произошло. Как подчеркнул Крутой, экономика России и Белоруссии продолжает развиваться успешно.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

"Те, кто вводил эти санкции, наверняка рассчитывали на совсем иной результат, думая, что наши экономики испытают трудности, возникнут социальные потрясения, и уровень безработицы значительно возрастет. Но ничего подобного не произошло. Наоборот, мы успешно развиваемся и реализуем совместные программы по импортозамещению", — отметил посол Белоруссии в России.

Также он подчеркнул, что за прошедший год визиты между Россией и Белоруссией составили более сотни делегаций в обе стороны, что является "абсолютным рекордом".

Западные страны ввели обширные санкции в отношении России, Белоруссия также частично подверглась ограничительным мерам. В то же время западные СМИ неоднократно признавали, что экономика России не только выдержала такое давление, но и начала постепенно восстанавливаться.

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