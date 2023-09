Посол Белоруссии в РФ оценил влияние санкций на Москву и Минск

На полях Дальневосточного форума предпринимателей, Посол Белоруссии в России, Дмитрий Крутой, выразил свою оценку введенным санкциям против Москвы и Минска. По его мнению, их инициаторы надеялись на "отрицательные последствия", однако таковых не произошло. Как подчеркнул Крутой, экономика России и Белоруссии продолжает развиваться успешно.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.