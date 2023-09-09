Путин заявил, что Россия идет вперед и осуществляет все свои планы

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"Россия, несмотря на многочисленные трудности, продолжает двигаться вперед и успешно реализовывать свои планы", — подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в субботу на праздничном концерте в "Зарядье", посвященном Дню города Москвы, сообщает РИА Новости.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

В своей речи он отметил, что столица достойно справляется с вызовами времени.

"При этом мы не уклоняемся от выполнения наших амбициозных программ развития. Я хотел бы подчеркнуть, что это касается не только Москвы, но и всей нашей страны. Мы действительно сталкиваемся с различными вызовами, но продолжаем двигаться вперед, развиваться и успешно осуществлять наши планы, не сокращая ничего", — подчеркнул Путин.

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