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В отсутствие туалета в ФАПе сельской деревни, фельдшер и посетители обращаются к соседям за помощью

1:24
Общество

Министр здравоохранения Омской области, Александр Мураховский, отреагировал на ситуацию в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в деревне Березянка, где отсутствует туалет. Фельдшер и посетители ФАПа вынуждены обращаться к соседям за использованием уборной. Мураховский сообщил о достигнутой договоренности с соседями о предоставлении доступа к туалету для сотрудников и посетителей ФАПа.

В отсутствие туалета в ФАПе сельской деревни, фельдшер и посетители обращаются к соседям за помощью
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Эта информация появилась после того, как женщина по имени Анна Павличук обратилась к врио губернатора Омской области, Виталию Хоценко, в социальной сети "ВКонтакте", рассказав о проблемах в сельском ФАПе, который обслуживает два населенных пункта. Она отметила, что фельдшер, несмотря на различные неудобства, решил уйти из-за отсутствия туалета и водоснабжения.

Мураховский также сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о переносе ФАПа в модульный корпус, поскольку в текущих условиях установка раковины и туалета невозможна. Кроме того, он уточнил, что увольнение фельдшера происходит по семейным обстоятельствам.

Обсуждение этой ситуации вызвало негодование в обществе, а прокуратура Омской области заявила о проведении проверки содержания ФАПа в Березянке на основе сообщений в СМИ.

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Сельский фельдшер. Деревня Чулок, фельдшер Таня, ее пациенты и начальство
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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