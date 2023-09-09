Пять тысяч детей в Санкт-Петербурге не пошли в городские школы в семь лет

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти Санкт-Петербурга опубликовали традиционную статистику по приёму первоклассников в городские школы. Оказалось, что 1 сентября на линейку должны прийти 68,5 тысяч школьников. Однако это число не соответствовало реальному количеству детей, которые были рождены семь лет назад и, следовательно, должны были начать учёбу в этом году. По последней статистике, их было около 74 тысяч.

Фото: Openverse

Издание "Фонтанка" задаёт вопрос, где находятся более пяти тысяч первоклашек из Петербурга. Отмечается, что в статистике не учитываются дети, которые пошли в школу годом раньше или позже обычного срока. Обращение к официальным лицам для разъяснений приводит к двум возможным объяснениям этой ситуации.

Во-первых, различие между данными о рождённых семь лет назад детях и количеством первоклассников сегодня может быть связано с изменениями в законодательстве о регистрации. Ранее регистрация ребёнка зависела от места его рождения и прописки родителей, но теперь процедура упрощена, и гражданам предоставлены другие варианты. Однако эксперты считают, что это объяснение маловероятно.

Во-вторых, причина может быть связана с популярностью родильных домов в Санкт-Петербурге. Многие граждане из соседних населённых пунктов выбирают этот город для рождения своих детей. Однако точного объяснения для этой ситуации пока нет.

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