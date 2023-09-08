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Россия запрещает ввоз армянских семян моркови из-за карантинного заболевания

1:22
Общество

С начала сентября Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России вводит запрет на импорт семенного материала моркови из армянской компании ООО "Лаватера" в Ереване. Об этом сообщает EADaily

Россия запрещает ввоз армянских семян моркови из-за карантинного заболевания
Фото: openverse

Это решение связано с обнаружением в партии семян карантинного вредителя для России и стран Евразийского экономического союза — бактерии Candidatus Liberibacter solanacearum. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Ограничения основаны на Международной конвенции по карантину и защите растений и Федеральном законе "О карантине растений".

Бактерия Candidatus Liberibacter solanacearum является возбудителем опасных болезней, особенно поражая картофель и морковь. Она представляет серьезную угрозу для производства этих культур по всему миру, вызывая убытки в урожае и ухудшение качества продукции. Экономический ущерб, включая потери урожая и расходы на ликвидацию очагов заболевания, оценивается в 1,6 млрд рублей, согласно информации от Россельхознадзора.

Замечательно, что введение этой ограничительной меры совпадает с началом совместных военных учений Армении и США на её территории, что вызвало напряженные реакции в Москве

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Песков ответил Пашиняну, что Россия из Армении не уйдет
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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