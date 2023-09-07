Сексолог: женщины предпочитают мужчину с бородой, желая чувствовать себя в безопасности

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Современные мужчины отращивают бороду, чтобы выглядеть более опытными и мужественными. Так считает сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Екатерина Лакшми.

Фото: openverse.org

Женщинам бородатые мужчины кажутся более надёжными, считает эксперт.

"Часто женщины бессознательно выбирают себе мужчину с бородой из-за желания ощутить безопасность рядом с таким мужчиной. Ведь если мужчина зрелый, значит, он ответственный, имеет сильный характер, устойчивую психику и масштабные цели. А еще он страстный викинг и, несомненно, хочет семью", — сказала Лакшми, слова которой приводит Газета.Ru.

Специалист считает, что бородачи нравятся представительницам слабого пола на подсознательном уровне, потому что именно такими были персонажи сказок, преданий и исторических кинокартин.

Однако сексолог напомнила, что борода для некоторых мужчин — вовсе не символ мужественности, а защитная маска. Поэтому прежде чем начать строить отношения с бородатым мужчиной, специалист предложила взглянуть на него на без лишней растительности на лице, например, на старых фото, чтобы понять, что этот человек вам на самом деле нравится и без бороды.

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