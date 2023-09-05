Попавшая в скандал из-за откровенных фото заведующая детсадом отказалась комментировать конфликт

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Заведующая детским садом в Красноярске, которая попала в скандал из-за откровенных фотографий в Сети, отказалась комментировать конфликт. Она заявила в беседе с RT, что находится сейчас в отпуске.

Фото: Openverse

Девушка добавила, что не хочет тратить свою жизненную энергию на различного рода комментарии. А также она пообещала поговорить в понедельник, когда выйдет на работу.

Ранее родители малышей написали коллективную жалобу на 29-летнюю Анастасию Красильникову и попросили уволить её из-за того, что она, по их мнению, не выполняет своих обязанностей и увольняет старый персонал.

Причиной для недовольства также стала публикация ею откровенных фото и видео в соцсетях.

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