Актёр Смольянинов* удивляется в эмиграции: "Не понимаю, почему я здесь?"

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Глумившийся над Россией и сбежавший актёр Артур Смольянинов* страдает, когда узнаёт о фестивалях и концертах в Москве.

Фото: "Artur Smolyaninov" by Ivan Bessedin is licensed under CC BY 2.0.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" (Латвия).

"Просто не понимаю. У меня это просто не сходится в голове. Я смотрю: они там. И вот, концерт. И всё хорошо. А я здесь. А почему я здесь? Я просто не понимаю. Мне просто очень-очень грустно. Даже не представляете, насколько", — отметил предавший страну актёр.

В Латвии он встал на учёт в киноагентство, и всего раз его сняли в рекламе. В Риге Смольянинов* доозвучил два фильма, в которых снимался, но в прокат они так и не выходят.

Он хочет заняться музыкой, чтобы "куда-то пробиться", поскольку "ни шансов, ни желания вернуться в РФ нет".

*признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.