Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Петергофе выразили сожаление по поводу инцидента с девушкой-колясочницей, пообещав решить проблему
В Махачкале около 50 подростков устроили драку со стрельбой возле школы
Шойгу надеется, что с приходом Умерова хоть в одной из голов в Киеве появится здравый смысл
Корчинский пообещал при встрече застрелить в голову бывшего друга Илью Киву
Экс-советник Кучмы Соскин: если русские захотят, они захватят Харьков
В Театр на Трубной пришел Красавец мужчина!
Отставной Резников раскрыл, во сколько обходится Украине один день боевых действий
Тик-Токерша Валя Карнавал раскрыла подробности своего экстремального похудения
Кулеба: путь к мирному урегулированию конфликта лежит через поле боя

Актёр Смольянинов* удивляется в эмиграции: "Не понимаю, почему я здесь?"

0:59
Общество

Глумившийся над Россией и сбежавший актёр Артур Смольянинов* страдает, когда узнаёт о фестивалях и концертах в Москве.

Актёр Смольянинов* удивляется в эмиграции: "Не понимаю, почему я здесь?"
Фото: "Artur Smolyaninov" by Ivan Bessedin is licensed under CC BY 2.0.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" (Латвия).

"Просто не понимаю. У меня это просто не сходится в голове. Я смотрю: они там. И вот, концерт. И всё хорошо. А я здесь. А почему я здесь? Я просто не понимаю. Мне просто очень-очень грустно. Даже не представляете, насколько", — отметил предавший страну актёр.

В Латвии он встал на учёт в киноагентство, и всего раз его сняли в рекламе. В Риге Смольянинов* доозвучил два фильма, в которых снимался, но в прокат они так и не выходят.

Он хочет заняться музыкой, чтобы "куда-то пробиться", поскольку "ни шансов, ни желания вернуться в РФ нет".

*признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
О том, что произойдёт с организмом при резком отказе от алкоголя, рассказал доктор Умнов
За сделанное в парке замечание житель Химок поплатился жизнью
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Савин рассказал о формальных отношениях Пугачёвой с её мужем Максимом Галкиным*
Порты Одесской области больше не будут работать на Украину. Американцы засуетились
В ВСУ празднуют взятие Работина. Какие перспективы вырисовываются
В ВСУ празднуют взятие Работина. Какие перспективы вырисовываются
Последние материалы
Шойгу надеется, что с приходом Умерова хоть в одной из голов в Киеве появится здравый смысл
Корчинский пообещал при встрече застрелить в голову бывшего друга Илью Киву
Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве
Экс-советник Кучмы Соскин: если русские захотят, они захватят Харьков
В Театр на Трубной пришел Красавец мужчина!
Отставной Резников раскрыл, во сколько обходится Украине один день боевых действий
Тик-Токерша Валя Карнавал раскрыла подробности своего экстремального похудения
Кулеба: путь к мирному урегулированию конфликта лежит через поле боя
Нарколог рассказал, когда при похмелье нужно вызывать врача
В США кусок льда пробил крышу дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников