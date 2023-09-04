Глумившийся над Россией и сбежавший актёр Артур Смольянинов* страдает, когда узнаёт о фестивалях и концертах в Москве.
Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" (Латвия).
"Просто не понимаю. У меня это просто не сходится в голове. Я смотрю: они там. И вот, концерт. И всё хорошо. А я здесь. А почему я здесь? Я просто не понимаю. Мне просто очень-очень грустно. Даже не представляете, насколько", — отметил предавший страну актёр.
В Латвии он встал на учёт в киноагентство, и всего раз его сняли в рекламе. В Риге Смольянинов* доозвучил два фильма, в которых снимался, но в прокат они так и не выходят.
Он хочет заняться музыкой, чтобы "куда-то пробиться", поскольку "ни шансов, ни желания вернуться в РФ нет".
*признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов.
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