В Калуге мужчина уплатил штраф в размере двух миллионов рублей за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов в понедельник, 4 сентября.
Согласно информации приставов, данному должнику были наложены ограничения, включая запрет на выезд за пределы страны и на регистрационные действия с его автотранспортными средствами.
По решению суда, калужанин выплачивал штраф в рассрочку, внося 80 тысяч рублей ежемесячно.
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