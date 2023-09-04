Жители Волгограда выстроились в очереди для отказа от принудительного сбора биометрии

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Волгограда заполонили МФЦ города. Люди выстраиваются в огромные очереди, чтобы написать заявления об отказе от принудительного сбора биометрических данных. Также бланками для отказа делятся в соцсетях. Об этом сообщает портал V.1.RU.

Фото: openverse

Издание пишет, что поводом для наплыва граждан, которые желают немедленно отказаться от сбора биометрии, стало анонимное сообщение в социальных сетях и мессенджерах о том, что отказное заявление можно написать якобы не позднее 31 августа.

По словам волгоградки Елены, она поспешила подать отказ, так как ей постоянно пересылала всякие страшилки и ужасы подруга. Речь шла то об эвакуации из города, то об отравлении воды и прочем.

Собеседница издания добавила, что в МФЦ пошли многие её коллеги по работе, испугавшись, что следующим шагом будет печать антихриста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.