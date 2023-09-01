Зарплата московских учителей начальных и средних школ за полгода достигла медианного уровня в 144,8 тысячи рублей

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Зарплата московских учителей начальных и средних школ за январь — июль текущего года достигла медианного уровня в 144,8 тысячи рублей. Эти данные были подготовлены Правительством России в связи с посещением премьер-министром Михаилом Мишустиным школы № 1579 в Москве.

Фото: openverse

Сравнив данные с предыдущими годами, можно увидеть устойчивый рост заработной платы преподавателей. В 2022 году средняя зарплата составляла 126,7 тысячи рублей, в 2021 году — 123,1 тысячи, а три года назад — 117,9 тысячи. Важно отметить, что в настоящее время в Москве преподавательскую деятельность осуществляют 57 тысяч человек.

Напомним, в ходе посещения школы № 1579 в Москве премьер-министр Михаил Мишустин и мэр города Сергей Собянин пили компот из сухофруктов, и градоначальник поделился впечатлениями о вкусе, отметив, что ощутил "вкус детства".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Зарплата учителей в Москве. МЦКО диагностика учителей. Как устроиться на работу в московскую школу.