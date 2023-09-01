По словам Елены Назаровой, представителя Гидрометцентра, в Ростовской области в сентябре можно ожидать тёплую погоду, с возможностью заморозков ближе к концу месяца. Вот ожидаемые погодные условия на сентябрь в Ростовской области:
Ближе ко второй и третьей декадам сентября в некоторых районах ожидаются дожди. Ночная температура понизится до +10-15 градусов, а в некоторых местах может опуститься до +4-6 градусов. В третьей декаде утром возможны заморозки от 0 до -2 градусов, особенно в северной и восточной частях региона. Дневные температуры во второй декаде будут колебаться от +20 до +26 градусов, а в третьей декаде ожидается от +12 до +18 градусов.
Жителям и гостям Ростовской области важно быть в курсе последних изменений погоды, особенно в течение месяца, чтобы подготовиться к любым изменениям температуры и осадков, сообщает rostovgazeta.ru.
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