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Синоптик Назарова заявила о заморозках в сентябре в Ростовской области

1:49
Общество

По словам Елены Назаровой, представителя Гидрометцентра, в Ростовской области в сентябре можно ожидать тёплую погоду, с возможностью заморозков ближе к концу месяца. Вот ожидаемые погодные условия на сентябрь в Ростовской области:

Синоптик Назарова заявила о заморозках в сентябре в Ростовской области
Фото: "Heat" by Ktoine is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Температура: В целом ожидается, что сентябрь будет теплее обычного. Ночная температура будет колебаться от 12 до 20 градусов по Цельсию, а в некоторых более прохладных районах опустится примерно до +9 градусов. Дневная температура будет колебаться от +23 до +30 градусов, а в начале сентября в некоторых регионах может даже подняться до +33 градусов.
  • Осадки: Ожидается, что количество осадков будет примерно средним, хотя на севере и востоке региона может наблюдаться небольшой дефицит. Ожидается, что в первой декаде сентября существенных осадков не выпадет.

Ближе ко второй и третьей декадам сентября в некоторых районах ожидаются дожди. Ночная температура понизится до +10-15 градусов, а в некоторых местах может опуститься до +4-6 градусов. В третьей декаде утром возможны заморозки от 0 до -2 градусов, особенно в северной и восточной частях региона. Дневные температуры во второй декаде будут колебаться от +20 до +26 градусов, а в третьей декаде ожидается от +12 до +18 градусов.

Жителям и гостям Ростовской области важно быть в курсе последних изменений погоды, особенно в течение месяца, чтобы подготовиться к любым изменениям температуры и осадков, сообщает rostovgazeta.ru.

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Утром - холодно, днём - тепло: какую погоду ждать в сентябре жителям Ростовской области
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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