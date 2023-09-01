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МТС отказалась от иностранного ПО в борьбе с мошенничеством

1:41
Общество

Компания МТС в пресс-релизе объявила о полной замене иностранного программного обеспечения собственной антифрод-системой. Согласно информации компании, новая Fraud Detection Platform способна анализировать поведение пользователей и выявлять аномалии на 31% быстрее и точнее.

МТС отказалась от иностранного ПО в борьбе с мошенничеством
Фото: openverse.org

Этот переход на собственную антифрод-систему оценивается как значительная экономия, которая составит приблизительно 460 миллионов рублей в год, сообщает "Агентство Бизнес Новостей".

"Нам удалось разработать универсальное легко масштабируемое решение не только для телеком-компаний, но и для всего рынка — банков, ритейлеров, e-commerce. Главное преимущество Fraud Detection Platform для бизнес-заказчиков будет в том, что сценарии при выявлении потенциального фрода можно настраивать самостоятельно, не обращаясь к разработчикам", — рассказал директор по информационным технологиям ИТ-кластера "Развитие инфраструктуры" МТС Андрей Ефремов.

Новая система антифрода способна обрабатывать потоки данных из различных источников и форматов, систематизировать их и выявлять закономерности. Fraud Detection Platform способна обрабатывать более 5 миллиардов транзакций в сутки, при этом затрачивая на каждую из них не более 0,005 секунды.

Это обеспечивает оперативную блокировку мошеннических действий.

Отмечается, что ранее цифровая экосистема ПАО "МТС" была построена на основе иностранного программного обеспечения, но компания полностью отказалась от его использования.

 

 

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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