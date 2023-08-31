Путин в день знаний проведет открытый урок "Разговор о важном"

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет открытый урок "Разговор о важном", в котором примут участие 30 школьников, как сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Сообщение уточняет, что в рамках проектов платформы "Россия — страна возможностей" Владимир Путин проведет этот урок. В мероприятии участвуют 30 школьников, которые имеют выдающиеся достижения в учебе и являются победителями международных олимпиад и конкурсов.

АНО "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Владимира Путина в мае 2018 года. Основная цель этой платформы — формировать будущее России, предоставляя возможности для каждого. Она представляет собой открытое пространство для взаимодействия талантливых и преданных людей всех возрастов.

Здесь осуществляется обмен опытом между школьниками, экспертами в разных областях, предпринимателями, управленцами и волонтерами.

Наблюдательный совет АНО "Россия — страна возможностей" возглавляет сам Владимир Путин. За пять лет существования платформы в ее проектах приняли участие 20 миллионов человек из всех уголков России и из 150 стран мира. Более 1,5 тысячи компаний, вузов, государственных и общественных организаций стали партнерами этой инициативы.

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