Путин в день знаний проведет открытый урок "Разговор о важном"

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет открытый урок "Разговор о важном", в котором примут участие 30 школьников, как сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.