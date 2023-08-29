В российские школы 1 сентября пойдут более 18 млн учеников

2:09 Your browser does not support the audio element. Общество

На селекторном совещании, посвященном подготовке образовательных организаций к началу учебного года 2023/2024, вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что 1 сентября более 18 миллионов российских школьников вступят в новый учебный год. Из них около 2 миллионов детей отправятся в первый класс.

Фото: openverse

По словам Голиковой, в регионах страны завершается плановая подготовка образовательных учреждений к новому учебному году в аспектах комплексной безопасности, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и кадрового обеспечения. Она подчеркнула, что более 18 миллионов школьников и более 6,9 миллионов дошкольников будут начинать учебный год с 1 сентября в 40 тысячах школ и 33 тысячах детских садов. Также она отметила рост числа первоклассников, который составил более 8% по сравнению с прошлым учебным годом.

Голикова сообщила, что с начала нового учебного года все ученики начальных классов получат горячее питание за счет федерального бюджета. Кроме того, она упомянула о внедрении федеральной государственной системы "Моя школа" и важности профориентационных занятий, которые помогут детям определиться с будущей профессией.

В контексте национальных проектов "Образование" и "Демография", Голикова подчеркнула, что продолжается выполнение поручений президента РФ о создании не менее 1,3 тысячи школ к концу 2024 года и обеспечении доступности дошкольного образования для 100% детей к концу 2023 года. В рамках этих проектов с 2019 года введено в эксплуатацию 906 школ на 524,7 тысячи мест и 1 633 детских сада на 237,1 тысячи мест в 80 регионах страны.

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А скоро 1 сентября. Сколько учеников пойдут в школы, где больше всего первых классов?