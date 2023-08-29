Хакасская прокуратура обратилась в суд из-за отсутствия доступа к почте у инвалидов

По информации от прокуратуры Хакасии, почтовое отделение в Саяногорске лишено соответствующего оборудования для обеспечения доступа инвалидов. На данную проблему обратило внимание надзорное ведомство, которое приняло решение о передаче вопроса на рассмотрение суда.

Фото: Openverse

Житель Саяногорска обратился в республиканскую прокуратуру, выразив свою озабоченность нарушениями прав граждан с ограниченными физическими возможностями. Проведенная прокурорами проверка подтвердила, что вход в почтовое отделение не предоставляет удобств для инвалидов, так как отсутствуют специальный пандус и кнопка вызова персонала.

С учетом установленных фактов прокурор обратился к директору управления Федеральной почтовой связи Хакасии с соответствующим представлением. Однако нарушения так и не были устранены. В связи с этим прокуратура приняла решение обратиться в Абаканский городской суд с иском.

Суд поддержал позицию надзорного ведомства, обязав почтовое отделение обеспечить барьерный доступ для инвалидов к своим услугам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Проблемы с "Почтой России"