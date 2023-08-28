Губернатор подарил новому мэру Перми кувалду

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

В Перми состоялась церемония вступления в должность нового руководителя города. Эдуард Соснин, бывший министр экономического развития Пермского края, теперь займет пост главы города, сообщает properm.ru.

Фото: Wikipedia

Ранее его кандидатура получила поддержку 24 из 30 депутатов.

Мероприятие проходило в Дворце Молодежи Петропавловской, 185, который оставался закрытым на протяжении нескольких месяцев. Несмотря на небольшую задержку в 10 минут, церемония началась в назначенное время. Эдуард Соснин появился на мероприятии в сопровождении губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава региона вручил Соснину книгу и символический "Пермский молот".

"Долго размышлял над выбором подарка. Решил попросить мастеров с завода в Мотовилихе изготовить это оружие. Молот является не только символом завода, но и воплощением трудолюбия пермяков, а также духа уральской несгибаемости. Помимо своего физического предназначения, этот молот можно использовать, чтобы избавляться от "дурной дурью" в чиновничьих головах. Я надеюсь, что вы будете внимательно и аккуратно использовать этот молот, чтобы он помогал вам ковать будущее Перми и Пермского края", — отметил Махонин.

Странным обстоятельством является тот факт, что символ "Пермского молота" ранее использовался ЧВК "Вагнер". Евгений Пригожин, бывший руководитель ЧВК, дарил аналогичный молот главе СР Сергею Миронову. В связи с видео, на котором молот предположительно использовался для казней предателей, молот стал ассоциироваться с ЧВК. Позднее выяснилось, что видео было постановочным.

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