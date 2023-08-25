Путин выдал поручение продумать превращение библиотек в многофункциональные пространства

Президент России Владимир Путин выдал поручение проработать идеи по преобразованию общедоступных библиотек в универсальные культурные пространства. Такой пункт содержится в списке поручений, опубликованных на официальном сайте Президентской администрации.
"Представить предложения, касающиеся разработки и реализации региональных проектов по созданию многофункционального культурно-досугового и образовательного пространства на базе общедоступных библиотек", — говорится в одном из пунктов.
Также Путин поручил разработать комплекс мер по развитию активного туризма. Этот комплекс может включать в себя создание туристических клубов при образовательных учреждениях с целью привлечения учащихся к активным формам отдыха.
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