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Небензя в ООН перечислил "достижения" Украины: "Ложь, нацизм и сатанизм"

Общество

Украина — это нацистская диктатура, пользующаяся террористическими методами. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя.

Небензя в ООН перечислил "достижения" Украины: "Ложь, нацизм и сатанизм"
Фото: Служба новостей ООН

"Чем похвастается сегодняшняя Украина? Главное достижение — это укрепляющаяся с каждым днём тоталитарная диктатура, где запрещено инакомыслие, и любая позиция. Переписывается история, а в ранг государственной политики возведены героизация нацизма и восхваление приспешников Гитлера", — отметил российский дипломат.

Десятки тысяч украинцев арестованы только за просмотр сайтов РФ, прослушивание русской музыки на телефоне, чтение русских книг. Всё российское там было объявлено вражеским ещё до СВО. Политическими убийствами там не стесняются запугивать политических оппонентов — где ещё такое происходит, спрашивает Небензя.

На Украине открыто людей преследуют по религиозным признакам, оскверняют святыни, преследуют духовенство. Плюс тотальная коррупция, разворовывании помощи от Запада.

Какое ещё государство может продвигать террористические методы в качестве госполитики, гордиться терактами и покушениями на мирное население, использовать людей в тёмную в качестве смертников, заставлять их совершать преступления, спрашивает дипломат.

Украина это сделала при непосредственной опеке Запада, который сегодня демонстрирует избирательную слепоту и глухоту, подытожил Василий Небензя.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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