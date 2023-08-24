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ВЦИОМ: россияне потратят 43 тысячи рублей на подготовку детей к школе

2:01
Общество

Российские граждане, у которых в 2023 году есть дети-школьники или внуки этого возраста, потратят около 43 029 рублей на подготовку ребенка к новому учебному году. Это число является заметным сравнительно с прошлым годом, когда расходы составляли 33 225 рублей. Эти данные были получены из опроса, проведенного 11 августа ВЦИОМом. Опрос был выполнен лично в домах респондентов и включал в себя 1600 взрослых.

ВЦИОМ: россияне потратят 43 тысячи рублей на подготовку детей к школе
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

В указанную сумму входят разнообразные затраты, такие как покупка школьной формы, рюкзака, канцелярских товаров, учебников, а также расходы на школьные взносы и подарки для учителей к 1 сентября. Следует отметить, что не все опрошенные планируют тратить деньги на каждую из этих категорий, и 23% респондентов вообще не планируют тратить средства ни на одну из них.

По результатам опроса было выявлено, что наиболее часто покупают школьную одежду и сменную одежду — 69% опрошенных приобретут или уже приобрели их. Что касается учебников и рабочих тетрадей, то на эти цели потратятся 47% опрошенных.

Относительно взносов на школьные нужды, такие как охрана, оборудование класса и моющие средства, 31% опрошенных планируют их уплатить в 2023 году. Этот показатель на 7 процентных пунктов выше, чем в прошлом году.

Из опроса также стало ясно, что 49% опрошенных имеют детей или внуков школьного возраста, что подчеркивает значимость и актуальность проведенного исследования.

Ранее мы писали, что ВЦИОМ выяснил: пользователи соцсетей и мессенджеров тратят на серфинг по ним в среднем 4,5 часа в день. 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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