Минобрнауки предлагает отмечать День психолога в России 22 ноября

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Минобрнауки РФ предложило учредить День психолога в России, который будет отмечаться 22 ноября. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале, предназначенном для размещения проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, целью является установление официального профессионального праздника — Дня психолога, который будет отмечаться каждый год 22 ноября.

Известно, что выбранная дата связана с днем проведения первого учредительного съезда Российского психологического общества, который состоялся 22 ноября 1994 года.

Этот проект постановления был разработан в соответствии с поручением, данном президентом Российской Федерации.

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