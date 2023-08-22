Минобрнауки РФ предложило учредить День психолога в России, который будет отмечаться 22 ноября. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале, предназначенном для размещения проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, целью является установление официального профессионального праздника — Дня психолога, который будет отмечаться каждый год 22 ноября.
Известно, что выбранная дата связана с днем проведения первого учредительного съезда Российского психологического общества, который состоялся 22 ноября 1994 года.
Этот проект постановления был разработан в соответствии с поручением, данном президентом Российской Федерации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.