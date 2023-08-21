Основные черты современной Украины — неонацизм, русофобия, переписывание истории, марионеточная антидемократия и коррупция.
Но мало кто обращает внимания, что Украина являет собой нравственный антихристианский крах страны, ставшей паршивой овцой как русского, так и славянского мира.
Есть тут только один выход, в статье пишет "Царьград".
Ещё со времён оранжевой революции, когда к власти пришёл Ющенко, фраза "москаляку на гиляку" обрела сакральный смысл. Этот лозунг в припадках эксплуатировали даже в детсадах. В России этот откровенный нацизм вызвал шок. Невозможно себе представить, чтобы русские малыши начинали утро кричалкой: "кто не скачет — тот хохол", и это та самая разница, отличающая здоровое общество от больного.
Уровень русофобии в Незалежной настолько высок, что выработался дикий аргумент: если ты против гомосексуалистов, трансвеститов и других извращенцев, то "ты за Русский мир". Так у сообщества продвигаемых Западом нетрадиционалов появляется рычаг давления.
Поэтому ВСУ сегодня — главное пристанище извращенцев всех мастей. Но было бы наивно полагать, что это проявление толерантности. Широкая поддержка извращений в украинском обществе — это заслуга США. Один из главных фондов, спонсирующих извращенцев на Украине — фонд Outright Action International.
Русофобия на Украине после СВО стала приобретать всё более уродливые формы. Ненавидеть "орков", желать истребления населения Москвы — сегодня признак украинского нацсознания. Там даже если украинец не ненавидит русского, ему придётся делать вид, что ненавидит.
При таком уровне падения нравственности, нормального государства и нации у Украины больше нет. Она уже проиграла битву за самосознание. Россия имеет дело с "нацией 404", сделавшей всё, чтобы уничтожить себя, пишет портал.
Таким образом, спецоперация — это не "война с Украиной", а операция по защите здоровой идентичности от уничтожения Западом. РФ никогда не постулировала уничтожения украинской идентичности. А вот Запад успешно делает это, и другое, причём уже несколько десятков лет, подытожил автор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.