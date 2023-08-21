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Царьград: война проиграна, Украине вынесли приговор — спасёт только Россия

2:26
Общество

Основные черты современной Украины — неонацизм, русофобия, переписывание истории, марионеточная антидемократия и коррупция.

Царьград: война проиграна, Украине вынесли приговор — спасёт только Россия
Фото: "Petro Poroshenko 2014 presidential inauguration 07" by The Presidential Administration of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

Но мало кто обращает внимания, что Украина являет собой нравственный антихристианский крах страны, ставшей паршивой овцой как русского, так и славянского мира.

Есть тут только один выход, в статье пишет "Царьград".

Ещё со времён оранжевой революции, когда к власти пришёл Ющенко, фраза "москаляку на гиляку" обрела сакральный смысл. Этот лозунг в припадках эксплуатировали даже в детсадах. В России этот откровенный нацизм вызвал шок. Невозможно себе представить, чтобы русские малыши начинали утро кричалкой: "кто не скачет — тот хохол", и это та самая разница, отличающая здоровое общество от больного.

Уровень русофобии в Незалежной настолько высок, что выработался дикий аргумент: если ты против гомосексуалистов, трансвеститов и других извращенцев, то "ты за Русский мир". Так у сообщества продвигаемых Западом нетрадиционалов появляется рычаг давления.

Поэтому ВСУ сегодня — главное пристанище извращенцев всех мастей. Но было бы наивно полагать, что это проявление толерантности. Широкая поддержка извращений в украинском обществе — это заслуга США. Один из главных фондов, спонсирующих извращенцев на Украине — фонд Outright Action International.

Русофобия на Украине после СВО стала приобретать всё более уродливые формы. Ненавидеть "орков", желать истребления населения Москвы — сегодня признак украинского нацсознания. Там даже если украинец не ненавидит русского, ему придётся делать вид, что ненавидит.

При таком уровне падения нравственности, нормального государства и нации у Украины больше нет. Она уже проиграла битву за самосознание. Россия имеет дело с "нацией 404", сделавшей всё, чтобы уничтожить себя, пишет портал.

Таким образом, спецоперация — это не "война с Украиной", а операция по защите здоровой идентичности от уничтожения Западом. РФ никогда не постулировала уничтожения украинской идентичности. А вот Запад успешно делает это, и другое, причём уже несколько десятков лет, подытожил автор.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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