Односельчане безногого участника СВО, которого избили в Забайкалье, предположили, что могло спровоцировать драку.
Избитый участник СВО Михаил Таскин, потерявший ногу, был судим за попытку расстрелять трёх человек. Жители села Нерчинский Завод считают, что нападение на мужчину никак не связано с отношением нападавшик к проведению спецоперации на Украине.
Один из жителей села Нерчинский Завод предположил, что что поводом для конфликта стали события четырёхлетней давности.
"Насколько я его знаю, у него ещё до 2019 года были косяки, но ему всё сходило с рук. А причины этого происшествия, думаю, что события 2019 года, за которые и отбывал наказание Таскин", — цитирует слова односельчанина инвалида-участника СВО Telegram-канал "Подъём".
Ранее сообщалось, что прокурор лично доставил в полицию третьего обвиняемого в избиении участника СВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.