Односельчанин избитого в Забайкалье инвалида-участника СВО рассказал о возможной причине драки

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Односельчане безногого участника СВО, которого избили в Забайкалье, предположили, что могло спровоцировать драку.

Фото: "File:Больничная палата. ФЦН (Тюмень) 02.JPG" by Дмитрий Кошелев is licensed under CC BY-SA 3.0.

Избитый участник СВО Михаил Таскин, потерявший ногу, был судим за попытку расстрелять трёх человек. Жители села Нерчинский Завод считают, что нападение на мужчину никак не связано с отношением нападавшик к проведению спецоперации на Украине.

Один из жителей села Нерчинский Завод предположил, что что поводом для конфликта стали события четырёхлетней давности.

"Насколько я его знаю, у него ещё до 2019 года были косяки, но ему всё сходило с рук. А причины этого происшествия, думаю, что события 2019 года, за которые и отбывал наказание Таскин", — цитирует слова односельчанина инвалида-участника СВО Telegram-канал "Подъём".

Ранее сообщалось, что прокурор лично доставил в полицию третьего обвиняемого в избиении участника СВО.

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