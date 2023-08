Your browser does not support the audio element.

Руководитель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал о проблемах современных российских пенсионеров. Он также поддержал идею вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова освободить их от обязанности платить НДФЛ при сдаче квартир в аренду.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.