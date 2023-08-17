Рязанский назвал главой проблемой российских пенсионеров медицинское сопровождение

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал о проблемах современных российских пенсионеров. Он также поддержал идею вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова освободить их от обязанности платить НДФЛ при сдаче квартир в аренду.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

По мнению Рязанского, пенсии увеличиваются очень медленно, а, фактически, индексируются на уровень инфляции.

Самая главная проблема, с которой связана жизнь пенсионера — проблема хорошего медицинского сопровождения. Надо активно содействовать развитию гериатрической службы, отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ещё одной проблемой пожилых граждан, по его словам, является "выключение" их из социально-культурной жизни.

В России необходимо создавать условия для того, чтобы пенсионеры могли принимать участие в социальных проектах и получать дополнительные возможности по использованию социальной, культурной и спортивной инфраструктурой на льготных условиях, заключил собеседник издания.

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