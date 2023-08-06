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В Казахстане школьник избил русского пенсионера ради развлечения

Происшествия

В Казахстане произошёл очередной дикий случай проявления русофобии. Школьник подошёл к русскому пенсионеру и стал задирать его, требуя "почесать колено". Об этом сообщает Telegram-канал "Многонационал".

В Казахстане школьник избил русского пенсионера ради развлечения
Фото: МВД Казахстана

Пожилой мужчина задал удивлённый вопрос, почему он должен это делать. В ответ подросток стал, смеясь, бить его по лицу, пока старик не упал на землю. После этого, очень довольный собой, хулиган пошёл дальше.

Всю сцену избиения снимал на телефон друг школьника. Издевался над пожилым человеком ученик 11-го класса алма-атинской школы № 146, отмечает канал.

Сообщается также, что местные правоохранительные органы в курсе, но реакции на эту ситуацию без общественного контроля ждать не приходится.

Ранее стало известно, что участника СВО, потерявшего ногу, жестоко избили в Забайкальском крае.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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