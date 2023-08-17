"М.Видео" и "Эльдорадо" заморозили цены в 30 категориях товаров

Группа компаний "М.Видео-Эльдорадо" на протяжении двух месяцев устанавливает цены на 30 актуальных категорий повседневных товаров на уровне июльских цен. Эта информация была предоставлена Федеральной антимонопольной службой.
"С 17 августа стартовала их инициатива по заморозке цен на бытовую технику и электронику среди товаров начального и среднего ценовых сегментов, которые широко используются в повседневной жизни."
План действия вступил в силу в более чем 370 городах России с возможностью последующего продления. Предложение по "заморозке" цен распространяется как на покупки, совершаемые в розничных магазинах, так и на интернет-покупки.
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