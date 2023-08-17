"М.Видео" и "Эльдорадо" заморозили цены в 30 категориях товаров

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Группа компаний "М.Видео-Эльдорадо" на протяжении двух месяцев устанавливает цены на 30 актуальных категорий повседневных товаров на уровне июльских цен. Эта информация была предоставлена Федеральной антимонопольной службой.

Фото: ООО "М.видео Менеджмент". mvideo.ru, CC0

"С 17 августа стартовала их инициатива по заморозке цен на бытовую технику и электронику среди товаров начального и среднего ценовых сегментов, которые широко используются в повседневной жизни."

План действия вступил в силу в более чем 370 городах России с возможностью последующего продления. Предложение по "заморозке" цен распространяется как на покупки, совершаемые в розничных магазинах, так и на интернет-покупки.

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