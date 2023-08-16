В Кузбассе в три раза чаще женятся, чем разводятся

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

В июле 2023 года Кузбасское региональное управление ЗАГС предоставило статистические данные по регистрации актов гражданского состояния. В соответствии с этими данными, в течение июля в Кузбассе было заключено браков — 2 407 пар, а также было зарегистрировано 897 случаев разводов. Особенно часто свадьбы проходили в областной столице — 610 свадебных церемоний за месяц, однако за тот же период 209 пар решили расстаться. В Новокузнецке было официально зарегистрировано 517 браков и 207 разводов.

Фото: @ soloveyfoto

Кроме того, стоит отметить, что в июле в Кузбассе появился на свет 1691 новорождённый. Наибольшее количество детей появилось в свет в столицах области: 521 младенец в Кемерове и 382 в Новокузнецке. В течение этого же периода было оформлено 2678 свидетельств о смерти, из которых 573 было в Кемерове и 610 в Новокузнецке.

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Чаще разводятся, чем женятся