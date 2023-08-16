В Тобольске власти спрогнозировали более 90 "криминальных" трупов в 2024 году

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

В Тобольске был проведен расчёт необходимого количества тел, которые требуется перевезти в морг на средства из бюджета на 2024 год. Закупка под номером 69827782 от 10 августа 2023 года была размещена на платформе РосТендер.

Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области

Административно-хозяйственное управление Тобольска оценивает, что в течение года потребуется перевезти 93 тела по цене 551 645 рублей. Исполнитель данного контракта будет ответственен за транспортировку тел в морг для последующей экспертизы и подготовки к похоронам. Это включает в себя тела, связанные с преступлениями, неопознанные тела граждан, погибших в результате чрезвычайных ситуаций и катастроф, а также умерших без родственников, находящихся в готовности заботиться о похоронах.

Согласно информации на сайте, дата окончания приема предложений назначена на 17 августа 2023 года, а объявление результатов и выбор победителя, который соответствует установленным требованиям и предложил лучшие условия или наименьшую цену, ожидается к 21 августа.

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