В Тобольске был проведен расчёт необходимого количества тел, которые требуется перевезти в морг на средства из бюджета на 2024 год. Закупка под номером 69827782 от 10 августа 2023 года была размещена на платформе РосТендер.
Административно-хозяйственное управление Тобольска оценивает, что в течение года потребуется перевезти 93 тела по цене 551 645 рублей. Исполнитель данного контракта будет ответственен за транспортировку тел в морг для последующей экспертизы и подготовки к похоронам. Это включает в себя тела, связанные с преступлениями, неопознанные тела граждан, погибших в результате чрезвычайных ситуаций и катастроф, а также умерших без родственников, находящихся в готовности заботиться о похоронах.
Согласно информации на сайте, дата окончания приема предложений назначена на 17 августа 2023 года, а объявление результатов и выбор победителя, который соответствует установленным требованиям и предложил лучшие условия или наименьшую цену, ожидается к 21 августа.
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