Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова оказать поддержку реформам, проводимым властями Казахстана.
Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Северной Македонии и исполняющий обязанности председателя ОБСЕ Буяр Османи по итогам встречи с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртелеу.
"Я хотел бы дать высокую оценку программе реформ, проводимых Казахстаном в течение последних нескольких лет, и заявить о нашей поддержке продолжения этих реформ. ОБСЕ готова оказать помощь и содействие через свой программный офис в Астане. Программный офис ОБСЕ проводит значительную работу в Центральной Азии и, в частности, в Казахстане. Офис является надёжным партнером правительства и неправительственных организаций Казахстана по различным проектам и задачам", — заявил Османи.
По его словам, сотрудничество между Казахстаном и ОБСЕ демонстрирует лучшие практики, которые могут быть воспроизведены и использованы в различных политических сферах.
Османи отметил, что в ходе переговоров стороны "обсудили текущие приоритеты в рамках сотрудничества между ОБСЕ и Казахстаном, а также важную роль программного офиса ОБСЕ в Астане".
"Центральная Азия и Казахстан столкнулись с серьезными проблемами в области безопасности. Ситуация в Афганистане продолжает оказывать влияние на весь регион Центральной Азии, и ОБСЕ поддерживает страны, оказывая содействие во всех проектах, которые могут способствовать дальнейшему развитию возможностей в этой сфере", — пояснил и. о. председателя ОБСЕ.
Он подчеркнул, что Северная Македония, председательствующая в ОБСЕ, придает большое значение сотрудничеству с регионом Центральной Азии в целом и с Казахстаном в частности.
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