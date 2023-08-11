ОБСЕ заявила о готовности оказать поддержку реформам, проводимым в Казахстане

2:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова оказать поддержку реформам, проводимым властями Казахстана.

Фото: phonoteka

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Северной Македонии и исполняющий обязанности председателя ОБСЕ Буяр Османи по итогам встречи с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртелеу.

"Я хотел бы дать высокую оценку программе реформ, проводимых Казахстаном в течение последних нескольких лет, и заявить о нашей поддержке продолжения этих реформ. ОБСЕ готова оказать помощь и содействие через свой программный офис в Астане. Программный офис ОБСЕ проводит значительную работу в Центральной Азии и, в частности, в Казахстане. Офис является надёжным партнером правительства и неправительственных организаций Казахстана по различным проектам и задачам", — заявил Османи.

По его словам, сотрудничество между Казахстаном и ОБСЕ демонстрирует лучшие практики, которые могут быть воспроизведены и использованы в различных политических сферах.

Османи отметил, что в ходе переговоров стороны "обсудили текущие приоритеты в рамках сотрудничества между ОБСЕ и Казахстаном, а также важную роль программного офиса ОБСЕ в Астане". "Центральная Азия и Казахстан столкнулись с серьезными проблемами в области безопасности. Ситуация в Афганистане продолжает оказывать влияние на весь регион Центральной Азии, и ОБСЕ поддерживает страны, оказывая содействие во всех проектах, которые могут способствовать дальнейшему развитию возможностей в этой сфере", — пояснил и. о. председателя ОБСЕ.

Он подчеркнул, что Северная Македония, председательствующая в ОБСЕ, придает большое значение сотрудничеству с регионом Центральной Азии в целом и с Казахстаном в частности.

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