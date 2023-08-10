В Малайзии запретили хранение и продажу часов Swatch с ЛГБТ-символикой

10 августа в Токио стало известно, что Министерство внутренних дел Малайзии приняло решение о запрете распространения, продажи и хранения часов и аксессуаров торговой марки Swatch с изображениями символики, связанной с ЛГБТ-сообществом. Сообщение об этом опубликовало информационное агентство BERNAMA.
В официальном заявлении ведомства говорится, что разрешение на хранение, продажу, изготовление и распространение подобных товаров на территории Малайзии абсолютно запрещено. Представители МВД отметили, что изображения на продукции Swatch были признаны неприемлемыми, так как они могут нанести вред нравственности, общественным и национальным интересам. Они также подчеркнули, что такие изображения способствуют распространению и нормализации ЛГБТ-движения, которое в стране не находит поддержки среди широкой общественности.
Ранее, в мае, власти Малайзии осуществили проверки в магазинах Swatch и изъяли 160 предметов продукции с символикой, связанной с ЛГБТ-сообществом.
В Малайзии за однополые отношения предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет.
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