Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Москве задержали мужчин, которые избили подростков в метро
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию готовиться к наступательной войне
Большинство россиян не хотят, чтобы их дети учились в частных школах
Риелтор Никитина: при необходимости улучшить условия жильё следует покупать уже сейчас
Гагин: российские войска давно готовы к полноценному наступлению
Российский астроном рассказал какова вероятность столкновения Земли и астероида 6037
Блогер Ида Галич показала родителей в их 39-ю годовщину свадьбы
Глава евангелической церкви Нигера призвал Джо Байдена оставить страну в покое
Актер Анатолий Омельченко назвал актуальной проблему отцов и детей

Астроном рассказал о летящем к Земле "астероиде-убийце"

1:00
Общество

Генеральный директор НП "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев объяснил, опасен ли приближающейся к Земле астероид диаметром почти в 1000 метров. 

Астроном рассказал о летящем к Земле "астероиде-убийце"
Фото: revistafuturoags.mx

К нашей планете летит астероид, который оценивается специалистами как потенциально опасный объект. На кратчайшем расстоянии Земли он будет днём 23 августа.

Астроном Зайцев объяснил, что рядом с Землёй каждый день пролетает большое количество космических тел, которые несут определённую угрозу. Он отметил, что падение на поверхность Земли астероида диаметром более одного киломенра грозит катастрофой планетарного масштаба.

"Все крупные объекты, которые могут нанести реальный урон Земле, учеными пересчитаны. И их диаметр далеко не 1000 метров, а более одного километра. Их ещё называют астероидами-убийцами, — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
Путин хорошо знает немцев и всё рассчитал: "Северный поток" будет реанимирован
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Это не пиротехника": чудом выживший при взрыве в Сергиевом Посаде описал случившееся
Зачем НАТО и США сдерживают Польшу от войны с Россией?
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
Последние материалы
Директор Лады Дэнс Сергей Пуговкин назвал нездоровым интересом появление фото певицы из больницы
Аналитики Bloomberg: забастовки в Австралии поставят под угрозу 10 процентов экспорта СПГ
Более 7,5 млн жителей Великобритании стоят в очереди на получение врачебной помощи
Певец Алексей Воробьев признался в непростых отношениях с женщинами
Астроном рассказал о летящем к Земле "астероиде-убийце"
Сенатор Совфеда Климов: Россия даст ответ в случае нападения Польши на Белоруссию
Зеленоградский суд Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Меган Маркл пришла на концерт Тейлор Свифт в Лос-Анджелесе без принца Гарри
Шли-шли и дошли: Conflict Intelligence Team стала нежелательной в России
Китайская компания будет поставлять искусственное мясо для ресторанов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников