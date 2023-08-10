Астроном рассказал о летящем к Земле "астероиде-убийце"

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Генеральный директор НП "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев объяснил, опасен ли приближающейся к Земле астероид диаметром почти в 1000 метров.

Фото: revistafuturoags.mx

К нашей планете летит астероид, который оценивается специалистами как потенциально опасный объект. На кратчайшем расстоянии Земли он будет днём 23 августа.

Астроном Зайцев объяснил, что рядом с Землёй каждый день пролетает большое количество космических тел, которые несут определённую угрозу. Он отметил, что падение на поверхность Земли астероида диаметром более одного киломенра грозит катастрофой планетарного масштаба.

"Все крупные объекты, которые могут нанести реальный урон Земле, учеными пересчитаны. И их диаметр далеко не 1000 метров, а более одного километра. Их ещё называют астероидами-убийцами, — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

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