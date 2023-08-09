NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

NASA предупредило о приближении к Земле астероида, который относят к категории потенциально опасных объектов. Эта информация была опубликована на сайте его Центра изучения околоземных объектов.

Фото: Pixabay

Максимальное сближение астероида с Землей ожидается 23 августа: астероид с идентификационным номером 6037 (1988 EG) пройдёт на расстоянии около 6 миллионов километров от нашей планеты со скоростью 14,25 километров в секунду.

По оценкам астрофизиков, диаметр этого объекта составляет от 430 до 960 метров.

Астероиды попадают в категорию потенциально опасных, если их орбиты пересекаются с орбитой Земли на расстоянии менее чем 7,5 миллионов километров.

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